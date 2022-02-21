Новосибирск, 21 февраля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 21 февраля всеобщий карантин в школах завершён, учебные заведения переходят в обычный режим работы. Об этом заявил губернатор Андрей Травников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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При этом возможные ограничения будут вводиться в конкретной школе с учётом эпидситуации на месте.

Действующий в настоящее время пакет ограничений по COVID-19 глава региона назвал оптимальным. По его словам, в настоящее время их задача состоит в обеспечении их строгого исполнения.

«С учётом опыта прохождения предыдущих волн пандемии, очень важно как своевременно вводить ограничения, сообразно ситуации, так и вовремя снимать их», — отметил он.