Донецк, 21 февраля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Украинские силовики обстреляли с применением запрещённой Минскими соглашениями артиллерии село Заиченко, находящееся на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 февраля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

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Уточняется, что обстрел села Заиченко со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был зафиксирован в 02:55.

«Выпущено 12 снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что три жилых дома было повреждено в результате обстрела украинскими силовиками населённого пункта Красный Яр, находящегося на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).