На Сахалине из-за мощного циклона повреждены более 30 ЛЭП
Южно-Сахалинск, 21 февраля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. На Сахалине энергетики устраняют последствия сильного циклона, который обрушился на островной регион 21 февраля. Из-за непогоды повреждены 36 ЛЭП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в АО «Сахалинэнерго».
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Оперативно восстановить электроснабжение удалось в сёлах Поречье, Ольшанка и Орлово Углегорского района, Трудовое Поронайского района, микрорайонах в Южно-Сахалинске, Холмске и Углегорске.
В течение дня 21 февраля планируется завершить работы по восстановлению электроснабжения в сёлах Зырянское и Калинино Холмского района, планировочном районе Хомутово и поселке Октябрьский Южно-Сахалинска.
В аварийно-восстановительных работах задействованы 10 бригад и 11 единиц техники.
Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Южно-Сахалинска 21 февраля не принимает и не выпускает авиарейсы из-за мощного снежного циклона.