Челябинск, 21 февраля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Челябинской области средний рост зарплат работников образования составил за год 10%. Об этом сообщает региональная Контрольно-счётная палата.

Ника Егорова Зарплата

К концу 2021 года размер среднемесячной зарплаты составил 33,7 тыс. рублей. Наибольшей она оказалась в Магнитогорске, за год выросла на 11,7%.

Также в число лидеров по её размеру входят Челябинск, Чебаркуль, Сосновский район, Троицк, Красноармейский район и Копейск.