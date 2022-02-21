Москва, 21 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Московский экспортный центр (МЭЦ) начнет предоставлять бизнесменам бесплатную услугу. Они смогут получить аналитику по зарубежным рынкам, сообщается на портале мэра столицы.

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По заказу предпринимателей специалисты МЭЦ подготовят аналитические данные, которые помогут сформировать экспортную стратегию. Для этого следует направить в МЭЦ запрос. В одну заявку включается информация по разным рынкам. Ответ будет получен в течение 5−10 рабочих дней.

Чаще всего компании запрашивают статистику по рынкам Германии, США, Франции, Китая, Казахстана, ОАЭ, Индии, Белоруссии, Великобритании и Италии. Самые востребованные отрасли для изучения — пищевая промышленность, медицина и фармацевтика, приборостроение и др.

Как сообщало ИА REGNUM, Московский экспортный центр начал прием заявок от столичных компаний для участия в выставках под брендом Made in Moscow.

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