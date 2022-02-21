Сеул, , 08:37 — REGNUM По состоянию на конец января 2022 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составил $93,17 млрд, что на $4,1 млрд меньше по сравнению с декабрем 2021 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

По их словам, показатель продолжает падать второй месяц подряд. Спад обусловлен сокращением долларовых запасов компаний.

Объём депозитов в долларах США сократился на $4,04 млрд, до $78,92 млрд, в евро — на $200 млн, до $5 млрд. Однако объём депозитов в йенах, напротив, вырос на $60 млн, до $5,31 млрд, а в юанях — на $170 млн, до $2,04 млрд.

Общий объём депозитов юридических лиц сократились на $2,86 млрд, до $75,64 млрд, а физических лиц — на $1,24 млн, до $17,53 млрд.

Банковский вклад (депозит) — это фиксированная денежная сумма, которую клиент передает на хранение банку и получает от этого доход в виде начисленных процентов.