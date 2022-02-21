Сеул, 21 февраля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. По состоянию на конец января 2022 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составил $93,17 млрд, что на $4,1 млрд меньше по сравнению с декабрем 2021 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По их словам, показатель продолжает падать второй месяц подряд. Спад обусловлен сокращением долларовых запасов компаний.

Объём депозитов в долларах США сократился на $4,04 млрд, до $78,92 млрд, в евро — на $200 млн, до $5 млрд. Однако объём депозитов в йенах, напротив, вырос на $60 млн, до $5,31 млрд, а в юанях — на $170 млн, до $2,04 млрд.

Общий объём депозитов юридических лиц сократились на $2,86 млрд, до $75,64 млрд, а физических лиц — на $1,24 млн, до $17,53 млрд.

Банковский вклад (депозит) — это фиксированная денежная сумма, которую клиент передает на хранение банку и получает от этого доход в виде начисленных процентов.