Пекин, , 08:37 — REGNUM Целый ряд органов власти Китая министерского уровня выпустили циркуляр о всестороннем усилении охраны исторического и культурного наследия, сообщает 20 февраля агентство Синьхуа.

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В циркуляре подчеркивается важность как защиты, так и использования исторического и культурного наследия Китая, причем защита является главным приоритетом. Согласно циркуляру, защита культурных реликвий должна координироваться с развитием городского и сельского строительства, экономики и туризма.

В нем содержится просьба к местным органам власти и соответствующим департаментам активно изучать инновационные преобразования и вносить новую жизненную силу в историческое и культурное наследие. Это требует постоянного совершенствования в выявлении и развитии объектов наследия и способов представления их остальному миру.

Циркуляр был совместно выпущен Отделом пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Министерством культуры и туризма и Национальным управлением культурного наследия Китая.