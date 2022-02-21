Москва, , 08:36 — REGNUM Московские компании с 2019 года запрашивают аналитику зарубежных рынков, позволяющую оценить потенциал сбыта для их продукции и сформировать экспортную стратегию. Об этом 21 февраля сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Исследования проводятся специалистами Московского экспортного центра (МЭЦ) по заказу предпринимателей. Результаты предоставляются бесплатно, через пять-десять дней после подачи заявки.

Специалисты МЭЦ анализируют базы Федеральной таможенной службы России и международные источники экономических данных — UN Comtrade, Euromonitor International, ITC Trademap, OECD, WTO. Также предоставляется информация по таможенным тарифам на указанные товары.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин напомнил, что такие исследования проводятся с 2019 года.

«Чаще всего компании запрашивают статистику по рынкам Германии, США, Франции, Китая, Казахстана, ОАЭ, Индии, Белоруссии, Великобритании и Италии. Среди самых востребованных отраслей для изучения — пищевая промышленность, медицина и фармацевтика, приборостроение, в том числе медицинское, машины и оборудование и другие категории товаров», — сказал он.