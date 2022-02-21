Глава Чувашии выделил «положительный тренд» в борьбе с коронавирусом
Чебоксары, 21 февраля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Чувашии снижается количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, но при этом количество заболевших остаётся «на очень высоких цифрах». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.
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Руководитель республики считает, что ситуация начала стабилизироваться.
По его словам, относительно данных «высоких цифр» идёт «ощутимое снижение»:
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии рекорд по числу вновь выявленных случаев заражения коронавирусом в Чувашии установлен 12 февраля 2022 года: тогда было подтверждён 1301 случай заражения. С тех пор количество вновь инфицированных снижается: 19 февраля выявлено 502 носителя коронавируса.