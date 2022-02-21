Чебоксары, 21 февраля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Чувашии снижается количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, но при этом количество заболевших остаётся «на очень высоких цифрах». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.

Cap.ru Глава Чуваши Олег Николаев

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Руководитель республики считает, что ситуация начала стабилизироваться.

«Хотя мы фиксируем стабилизацию и коэффициенты, сажем так, движутся в положительном тренде, но это всё на очень высоких цифрах. Раньше для нас 700 человек вновь инфицированных в течение дня было фантастикой, мы таких цифр не видели и не думали, что они будут. А мы сейчас снижаемся с более чем 1,3 тыс. человек [максимальное количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом]», — сказал Олег Николаев.

По его словам, относительно данных «высоких цифр» идёт «ощутимое снижение»:

«Но нам надо дальше идти. Нам надо добиться более низких цифр и соответствующим образом стабилизировать ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии рекорд по числу вновь выявленных случаев заражения коронавирусом в Чувашии установлен 12 февраля 2022 года: тогда было подтверждён 1301 случай заражения. С тех пор количество вновь инфицированных снижается: 19 февраля выявлено 502 носителя коронавируса.