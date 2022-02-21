Гонконг, Китай, 21 февраля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Вторая группа экспертов и работников здравоохранения материковой части Китая прибыла в Специальный административный район Гонконг (САРГ) через порт Шэньчжэнь-Бей 19 февраля, чтобы сотрудничать с правительством САРГ в борьбе с новой вспышкой COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

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В состав группы входят 114 человек, в том числе четыре медицинских специалиста по интенсивной терапии, четыре административных сотрудника и 106 работников, занимающихся отбором проб. Четыре специалиста по интенсивной терапии обсудят с клиническими медицинскими экспертами в Гонконге лечение тяжелых и критических случаев COVID-19 и поделятся опытом лечения пациентов с COVID-19 на материке.

Также началось строительство двух общественных изоляционных и очистных сооружений, построенных при содействии материка, в бухте Пенни и на пирсе Кай Так в Гонконге, соответственно. Спроектированные и построенные компанией China State Construction International Holdings Ltd. два изоляционных сооружения, как ожидается, обеспечат около 9500 карантинных коек при полном введении в эксплуатацию.

От имени жителей Гонконга глава САРГ Кэрри Лам выразила сердечную благодарность центральному руководству за их большое внимание, заботу и всестороннюю поддержку Гонконгу на церемонии открытия, состоявшейся на карантинном объекте Пеннис-Бей.