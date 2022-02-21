Якутск, , 08:44 — REGNUM В Якутии сильно подорожало сливочное масло местного производства. Этот продукт питания перестали продавать на развес на рынке в Якутске, сообщило ИА Sakhaday. Цены на масло стали выше за месяц примерно на 30%, за год — почти в два раза. Жители региона перепуганы пропажей этого продукта питания с прилавков и возмущены его дороговизной, свои мнения люди высказывают в соцсетях.

Масло Science.mju.ac.th

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Сейчас килограмм сливочного масла, которое производится в районах республики, стоит 1000 рублей. В Январе его цена составляла порядка 700 рублей, год назад — 550 рублей. В министерстве сельского хозяйства Якутии пояснили, что цена была бы ещё выше, если бы не сдерживалась благодаря государственному субсидированию. Так, себестоимость килограмма масла в ведомстве оценили в 1400 рублей.

«Высокая себестоимость продукта объясняется сложным технологическим процессом: вначале надо получить сливки, затем уже масло. Поэтапное производство предполагает много затрат. Наши заготовители продают его по 650−700 рублей за килограмм. Все остальное накрутка», — отметили в минсельхозе.

Нехватку масла там объяснили тем, что зимой объёмов молока не хватает для его производства, а летние запасы почти закончились.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области в январе подорожали овощи. Сильнее всего из продуктов повысилась стоимость капусты (на 29%), помидоров (19,2%), моркови (16,6%), огурцов (11,1%), свёклы (7,5%) и картофеля (5,9%).