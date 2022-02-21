Прибайкальский район, Бурятия, 21 февраля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Прибайкальском районе Бурятии организована проверка по факту смерти трёх рыбаков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тела погибших были найдены в палатке на льду озера Котокель.

СУ СКР по Бурятии В палатке погибших. Бурятия

Предварительно установлено, что трое знакомых улан-удэнцев поехали на автомобиле на рыбалку. Приехав на место, они поставили на льду палатку и зажгли внутри газовую горелку. Ночью рядом расположилась ещё одна группа рыбаков.

«Утром они увидели, что на стоянке соседей нет следов, машина занесена снегом, но не придали значение. К полудню они решили проверить палатку и в ней обнаружили тела мужчин. Также внутри ощущался стойкий запах бытового газа», — отметили в управлении.

Внутри палатки также была найдена бутылка с запахом спирта. На телах у рыбаков повреждений не обнаружено. Причины их смерти установят судмедэксперты.

Читайте также: На Байкале пропали ещё два рыбака