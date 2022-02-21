Пермь, 21 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Количество авиарейсов из Перми на курорты Турции может увеличиться. Компания «Азур Эйр» просит Росавиацию скорректировать полетную программу, сообщают СМИ.

confused_me Самолет

Авиаперевозчик выразил желание увеличить число прямых перелетов в город Анталью. Планируется, что рейсы вырастут с пяти до шести раз в неделю.

Окончательного решения комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам пока нет. В расписании пермского аэропорта Большое Савино рейсы в Анталью отсутствуют.