Луганск, , 08:32 — REGNUM Три жилых дома было повреждено в результате обстрела украинскими силовиками населённого пункта Красный Яр, находящегося на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 21 февраля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

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Уточняется, что обстрел со стороны вооруженных формирований Украины произошел в 05:43 (совпадает с мск) и в ходе него было произведено пять выстрелов из стрелкового оружия.

«По предварительной информации повреждено (разрушено) три жилых дома. Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее населенный пункт Петровское, находящийся на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), обстреляли из минометов и гранатометов украинские силовики.