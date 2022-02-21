Симферополь, 21 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Для оказания помощи жителям республик Донбасса в них прибыла передовая группа добровольцев из Республики Крым. Об этом 20 февраля рассказал координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Донбассе

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"Передовая группа добровольцев из Крыма уже в Донбассе. Донбасс продолжает находиться на передовой, подвергаясь жестокой вооруженной агрессии со стороны украинских боевиков. В последние дни ситуация накалилась до предела», — приводит его слова РИА Новости.

Также Козенко отметил, что как гражданин России он считает своим долгом находиться вместе с борющимися за свои права жителями республик Донбасса.

«Мы должны помочь и защитить право жителей Донбасса на самоопределение», — добавил координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики обстреляли населённый пункт Старомихайловка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).