Тбилиси, , 08:31 — REGNUM Власти Грузии выполнили около 40% условий соглашении об ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявил на телеканале «Имеди» спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Грузия. Шахматные фигуры Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что оставшиеся условия нужно выполнить до 2024 года и таким образом приблизить законодательство Грузии к стандартам ЕС. Тогда правительство подаст заявку на вступление в Евросоюз.

«Нужно сконцентрироваться на этом. Моя задача — направить на эти вопросы политическую энергию наших оппонентов. Если у них есть какие-то знания и опыт в этом плане, они должны внести свой вклад здесь, чтобы это законодательство было как можно точнее в грузинских реалиях и, самое главное, чтобы оно было более благосклонным к нашему населению», — сказал Папуашвили.

Напомним, Грузия подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2016 году. В 2020 году перед парламентскими выборами в правящей партии «Грузинская мечта» пообещали подать заявку на вступление в Евросоюз в 2024 году.