Пекин, , 08:30 — REGNUM Луноход «Юйту-2» китайской миссии «Чанъэ-4» обнаружил две макроскопические полупрозрачные стеклянные шарики во время исследования обратной стороны Луны, которые потенциально могут помочь раскрыть раннюю историю зарождения Луны, сообщает агентство Синьхуа.

Китайский луноход Юйту © Фото CNASCLEP

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Bulletin, марсоход «Юйту-2» сделал снимки двух полупрозрачных шариков с помощью своей панорамной камеры.

Никаких данных о составе шариков получено не было. Но их уникальная морфология и предполагают, что они, скорее всего, являются ударными стеклами — закаленными анортозными ударными расплавами, образовавшимися во время образования ударных кратеров, а не вулканического происхождения или доставлены с других планетарных тел, сказали исследователи.

Лунный анортозит — это крупная горная порода, которая образовалась в океане лунной магмы. Исследователи сказали, что шарики отличаются от стеклянных шариков, отобранных миссиями «Аполлон», поскольку они больше по размеру и имеют цвета.

Они считают, что стеклянные шарики будут в изобилии встречаться на лунных нагорьях, обеспечивая многообещающие цели для отбора проб, которые могли бы раскрыть раннюю историю воздействия Луны.

Зонд «Чанъэ-4», запущенный 8 декабря 2018 года, совершил первую в истории мягкую посадку в кратере Фон Карман бассейна Южный полюс — Эйткен на дальней стороне Луны 3 января 2019 года. К настоящему времени «Юйту-2» прошел более 1000 метров по дальней стороне Луны.