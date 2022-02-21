Пекин, 21 февраля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Луноход «Юйту-2» китайской миссии «Чанъэ-4» обнаружил две макроскопические полупрозрачные стеклянные шарики во время исследования обратной стороны Луны, которые потенциально могут помочь раскрыть раннюю историю зарождения Луны, сообщает агентство Синьхуа.

Фото CNASCLEP Китайский луноход Юйту

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Bulletin, марсоход «Юйту-2» сделал снимки двух полупрозрачных шариков с помощью своей панорамной камеры.

Никаких данных о составе шариков получено не было. Но их уникальная морфология и предполагают, что они, скорее всего, являются ударными стеклами — закаленными анортозными ударными расплавами, образовавшимися во время образования ударных кратеров, а не вулканического происхождения или доставлены с других планетарных тел, сказали исследователи.

Лунный анортозит — это крупная горная порода, которая образовалась в океане лунной магмы. Исследователи сказали, что шарики отличаются от стеклянных шариков, отобранных миссиями «Аполлон», поскольку они больше по размеру и имеют цвета.

Они считают, что стеклянные шарики будут в изобилии встречаться на лунных нагорьях, обеспечивая многообещающие цели для отбора проб, которые могли бы раскрыть раннюю историю воздействия Луны.

Зонд «Чанъэ-4», запущенный 8 декабря 2018 года, совершил первую в истории мягкую посадку в кратере Фон Карман бассейна Южный полюс — Эйткен на дальней стороне Луны 3 января 2019 года. К настоящему времени «Юйту-2» прошел более 1000 метров по дальней стороне Луны.