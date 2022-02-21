Джакарта, 21 февраля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Индонезия выражает сожаление по поводу решения суда в Малайзии об освобождении работодателя, который поработил индонезийского рабочего и не выплачивал зарплату более 9 лет, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Посольство Индонезии в Малайзии обратилось в прокуратуру с просьбой обжаловать решение суда.

Ранее суд оправдал малайзийского работодателя после обвинений в торговле людьми и физическом насилии.

В заявлении говорится, что индонезийский рабочий приехавший из округа Купанг, был вынужден работать бесплатно более девяти лет. Рабочий также подвергался физическому насилию. Помимо работы в доме своего работодателя, гражданин Индонезии также работал в автомастерской. В конце октября 2020 года индонезийский рабочий сбежал из дома своего работодателя, потому что не мог выносить физического насилия и принудительного труда более 15 часов в день.

«Мы требуем не только невыплаченной заработной платы, но также процентов и компенсаций», — говорится в заявлении посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, собственную вакцину от коронавируса под названием «Мера пути» планирует начать использовать к августу Индонезия.