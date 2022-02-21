Уфа, 21 февраля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Учеников и сотрудников школы эвакуировали в Уфе из-за срабатывания автоматической пожарной сигнализации. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Пожарная сигнализация

Сообщается, что утром 21 февраля из школы № 24 Уфы эвакуировали всех учеников и сотрудников. К зданию срочно прибыли спасатели и сотрудники других оперативных служб.

По информации пресс-службы МЧС по региону, в школе произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации.

Отмечается, что в настоящее время учебное заведение продолжило работу в штатном режиме.