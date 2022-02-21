Пермь, , 08:27 — REGNUM В Перми власти намерены выставить на торги десять участков, на которых возможно возведение многоэтажных жилых домов. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Строительство дома Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Первые аукционы запланированы на начало апреля. Застройщикам предложат землю на улицах Милиционера Власова, Свободы, Емельяна Ярославского, Федосеева, Нейвинской, Фрезеровщиков, несколько участков в Орджоникидзевском районе.

Городская администрация рассчитывает на высокий спрос со стороны застройщиков на земельные участки. Это связано с тем, что в Перми давно застройщикам такие предложения не делались.