Пермь, 21 февраля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Перми власти намерены выставить на торги десять участков, на которых возможно возведение многоэтажных жилых домов. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Строительство дома

Первые аукционы запланированы на начало апреля. Застройщикам предложат землю на улицах Милиционера Власова, Свободы, Емельяна Ярославского, Федосеева, Нейвинской, Фрезеровщиков, несколько участков в Орджоникидзевском районе.

Городская администрация рассчитывает на высокий спрос со стороны застройщиков на земельные участки. Это связано с тем, что в Перми давно застройщикам такие предложения не делались.