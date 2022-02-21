Красноярск, , 08:25 — REGNUM В Красноярске вынесли приговор 31-летнему мужчине, которого обвиняли в осквернении памятника. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии, инцидент произошёл в ночь на 9 сентября.

Вандализм на Мемориальном комплексе в Красноярске ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

На Мемориальном комплекс в честь боевых и трудовых подвигов жителей Ленинского района в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов он опрокинул тумбы, содержащие информацию о героях фронта и тыла, а также мусорные баки.

В ходе проверки происшествия была назначено судебно-психиатрическая экспертиза. В его итогам у горожанина было выявлено хроническое психическое расстройство, из-за чего он не мог осознавать фактический характер своих действий.

«Постановлением суда мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации стационарного типа. Постановление суда не вступило в законную силу», — отметили в управлении.

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