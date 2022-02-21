Чебоксары, , 08:23 — REGNUM В Чебоксарах выясняют детали происшествия с участием автобуса, в котором пострадали три человека. Об этом ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло вечером 18 февраля на улице Энтузиастов в Чебоксарах. Предварительно правоохранительным ведомством установлено, что 33-летний водитель автобуса не справился с управлением и врезался в столб линии электропередач.

В полиции отмечают, что на момент происшествия в салоне маршрутки были шесть пассажиров, из них госпитализированы три человека: 23-летняя и 40-летняя женщины, а также 19-летний мужчина.

В полиции отмечают, что водитель автобуса на момент происшествия был трезв. По данному факту возбуждено административное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля 2022 года в Чебоксарах на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку и её четырёхлетнюю двоюродную сестру. Предварительно полицией установлено, что за рулём находился 18-летний мужчина.

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