Ташкент, , 08:21 — REGNUM Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представлен проект строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подобные комплексы хорошо зарекомендовали себя во всем мире. Проект, представленный главе государства, предусматривает создание круглосуточных магазинов, точек общего питания и бытовых услуг», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что для снижения стоимости и ускорения строительства используются грузовые контейнеры.

«Под проект намечено выделить 7 гектаров земли. Объекты будут реализовываться предпринимателям через онлайн-аукцион. Предусматривается создание более 500 рабочих мест», — говорится в сообщении.

Президент страны также осмотрел один из электробусов, курсирующих в Ташкенте.

«Даны указания по развитию «зеленого» транспорта, разработке дальнейших этапов метрополитена и прокладки трамвайных путей», — говорится в сообщении пресс-службы.