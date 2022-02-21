Москва, , 08:32 — REGNUM Жители России с 21 февраля могут получить сертификат о перенесённой коронавирусной инфекции при наличии в организме антител к коронавирусу, если это подтверждено соответствующим тестом. Приказ Минздрава РФ об этом был опубликован в начале февраля.

Тесты на антитела к коронавирусу Coronavirus-control.ru

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Для получения сертификата достаточно факта наличия антител, требований к их уровню нет. Тест на их присутствие в организме можно пройти в любой лаборатории, имеющей лицензию.

Сертификат сформируется один раз при наличии на едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу, действовать он будет шесть месяцев. Срок формирования сертификата — не более трёх дней со дня подачи заявления на портале.

Сертификат также можно получить на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтверждённого результатами теста на антитела. Результаты анализа также должны быть доступны на портале госуслуг. Такой сертификат будет действовать один год с момента прохождения ПЦР-теста.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля вступил в силу ещё один приказ Минздрава. Лица младше 18 лет смогут сами получить печатный сертификат о вакцинации от COVID-19, медицинских противопоказаниях к прививке или перенесённом заболевании. Ранее такая возможность была только у совершеннолетних. Лица младше 14 лет для получения сертификата должны будут предъявить работнику МФЦ свидетельство о рождении.

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