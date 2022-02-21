Петропавловск-Камчатский, 21 февраля, 2022, 08:20 — ИА Регнум.

Пожар

На Камчатке с начала 2022 года произошло 85 пожаров, в прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 103 возгорания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля в краевом управлении МЧС.

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В произошедших в январе-феврале 2022 года пожарах погибли шесть человек, ещё четыре получили травмы. В 2021 году за этот период времени погиб один человек, пострадали — трое.

Основными причинами пожаров стало неосторожное обращение с огнём. Также зафиксировано шесть поджогов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Находке на частном очистном судне, находящемся на причале судоремонтного завода, 20 февраля произошло возгорание. Есть пострадавшие.