Москва, , 08:19 — REGNUM В январе 2022 года в Москве подано свыше 40 тыс. заявлений на оформление карт москвича. Об этом 21 февраля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

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По сравнению с январём 2021 года показатель вырос в четыре раза. Ажиотаж объясняется решениями, которые приняли власти региона. Так, с 1 января обоим родителям в многодетных семьях предоставляется бесплатный проезд в общественном транспорте, в том числе пригородных электричках. Такое же право получили и дети до 18 лет. При этом не важно, учатся они или нет.

«В начале года правительство Москвы приняло решение о расширении мер поддержки и предоставлении права бесплатного проезда обоим родителям в многодетных семьях и детям в возрасте до 18 лет вне зависимости от прохождения обучения», — рассказала замглавы департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Бербер.