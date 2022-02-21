Уфа, , 08:19 — REGNUM Кровля частично обрушилась в общежитии педагогического колледжа в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС России.

В Хакасии ветром снесло крышу многоквартирного дома R-19.ru

Сообщается, что утром 21 февраля спасатели получили информацию о том, что в г. Нефтекамск на ул. Ленина, д. 20 частично обрушилась двухскатная кровля из профнастила общежития Нефтекамского педагогического колледжа. При этом площадь повреждённой кровли составила 210 кв. метров.

Отмечается, что потолочное перекрытие повреждено не было. Общая площадь крыши составляет 924 кв. метров. К счастью никто не погиб и не пострадал. Из здания было эвакуировано 40 человек.

Ситуация находится на контроле спасателей.