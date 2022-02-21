Пекин, 21 февраля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Китай опубликовал план дальнейшего повышения качества услуг и поддержки военнослужащих в отставке в течение 14-й Пятилетки (2021−2025), сообщает 20 февраля агентство Синьхуа.

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Основные цели заключаются в повышении качества оказываемой помощи и предоставлении лучших возможностей для работы, получении пенсий и льготного режима ветеранам при одновременном улучшении защиты их прав, интересов и достоинства, говорится в плане, совместно разработанном Главным управлением Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), Госсоветом КНР и Центральным военным советом Китая.

Для достижения поставленных целей в плане намечены меры, включающие совершенствование системы управления делами ветеранов, реформирование системы помощи ветеранам, поддержку их занятости и предпринимательства, а также совершенствование системы пенсионного обеспечения и льготного режима.