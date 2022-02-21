Асбест, Свердловская область, 21 февраля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Асбесте Свердловской области собаки напали на мальчика 2012 года рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

По данным СМИ, 19 февраля две девочки и мальчик уехали на автобусе без разрешения родителей в посёлок 101 квартал и хотели поиграть в здании котельной на территории производственной базы. Они залезли в здание котельной, однако оно охранялось в том числе и собаками. Когда послышался лай, девочки отбежали, а мальчике остался. Животные набросились на него. Затем на помощь мальчику пришла одна из девочек и собаки разбежались, а после этого появился мужчина, принёс пострадавшего на своё рабочее место и вызвал скорую медицинскую помощь.

Состояние здоровья ребёнка является стабильным. Прокуратура проверяет соблюдение прав несовершеннолетних на безопасность здоровья и жизни.