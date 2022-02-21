Донецк, , 08:14 — REGNUM Населенный пункт Петровское, находящийся на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), обстреляли из минометов и гранатометов украинские силовики. Об этом 21 февраля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

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«После 03:00 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению <…> населенного пункта Петровское», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что с украинской стороны по Петровскому было выпущено 26 запрещенных Минскими соглашениями мин калибром 120 мм и 34 гранаты из гранатометов различных типов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики обстреляли населённый пункт Старомихайловка на территории ДНР.