Ульяновск, 21 февраля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Тереньгульском районе Ульяновской области полицейские раскрыли кражу с дачного участка. Об этом сообщает УМВД по региону.

Андрей Репин ИА REGNUM Тонны ржавого металла

В полицию обратился 42-летний житель Сенгилеевского района, с дачного участка которого, расположенного в одном из садоводческих обществ Тереньгульском района, было похищено имущество. Предварительно правоохранители установили, что злоумышленник при помощи газовой горелки разрезал на части металлический гараж.

Под подозрение попал 19-летний местный житель. Следствие полагает, что куски металла он погрузил в автомобиль и сдал в пункт приёма металла.

По данному факту устанавливаются все детали происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в больнице в посёлке Чердаклы была совершена кража: забрали глюкометр, бинты и другое имущество. Правоохранители подозревают в совершении преступления ранее судимого 56-летнего безработного.

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