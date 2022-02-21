Москва, 21 февраля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан заявил, что в случае, если Россия «продолжит высылать дипломатов», то американскому посольству станет сложнее работать.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Если российские власти продолжат осуществлять высылки, посольству будет очень сложно продолжать безопасно функционировать», — сказал он газете Politico.

По его словам, в этом случае посольство не сможет оформлять визы для рабочих, которые обслуживают инфраструктуру в здании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, передавали ли дипломаты из посольства США информацию о возможных терактах в соответствующие российские ведомства.

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