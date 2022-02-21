Макао, Китай, 21 февраля 2022, 08:13 — REGNUM В Специальном административном районе (САР) Китая Макао 18 февраля состоялась церемония чествования 22 частных лиц и организаций в знак признания их достижений или выдающихся заслуг перед САР, сообщает агентство Синьхуа.

Развлекательный комплекс Galaxy Macau. Котаи Стрип. Макао
Развлекательный комплекс Galaxy Macau. Котаи Стрип. Макао

Больница Цзян Ву, крупная частная больница в Макао, и член Законодательного собрания Макао Чуи Сай Чонг, были награждены Почетной наградой — Золотым лотосом.

Кроме того, семь видов медалей за заслуги были вручены физическим или юридическим лицам, которые внесли значительный или выдающийся вклад в свои соответствующие области, охватывающие различные профессии, промышленность и торговлю, туризм, образование, культуру, благотворительность и спорт.