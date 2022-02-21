Макао, Китай, 21 февраля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Специальном административном районе (САР) Китая Макао 18 февраля состоялась церемония чествования 22 частных лиц и организаций в знак признания их достижений или выдающихся заслуг перед САР, сообщает агентство Синьхуа.

Развлекательный комплекс Galaxy Macau. Котаи Стрип. Макао

Больница Цзян Ву, крупная частная больница в Макао, и член Законодательного собрания Макао Чуи Сай Чонг, были награждены Почетной наградой — Золотым лотосом.

Кроме того, семь видов медалей за заслуги были вручены физическим или юридическим лицам, которые внесли значительный или выдающийся вклад в свои соответствующие области, охватывающие различные профессии, промышленность и торговлю, туризм, образование, культуру, благотворительность и спорт.