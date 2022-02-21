Тбилиси, 21 февраля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе Мюнхенской конференции по безопасности встретился с рядом политических лидеров и представителями бизнеса, чтобы обсудить экономические вопросы и условия для инвестиций. Об этом глава грузинского правительства сообщил в Facebook.

Gov.ge Ираклий Гарибашвили

«Для нас было приоритетом использовать платформу Мюнхенской конференции по безопасности для подтверждения наших европейских и евроатлантических устремлений», — отметил Гарибашвили.

Он добавил, что представители Грузии в ходе мероприятия заявили о «твёрдой поддержке» Киева, а также участвовали в дискуссии о том, как разрядить ситуацию вокруг Украины. Премьер-министр считает, что визит в Мюнхен был «плодотворным».

Напомним, Мюнхенская конференция проходила с 18 по 20 февраля. Впервые с 1999 года, когда на неё стали приглашать не только представителей стран НАТО, в конференции не участвовала делегация из России.