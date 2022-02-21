Хэфэй, Китай, 21 февраля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Китае шесть человек погибли в результате падения трицикла в ров на востоке Китая, сообщает 20 февраля агентство Синьхуа.

Motor1 Трицикл Apinya

Шесть человек утонули 20 февраля после того, как электрический трицикл упал в канаву в деревне города Ликэ в районе Цяочэн города Бочжоу провинции Аньхой на востоке Китая, сообщили местные власти.

Продолжается дальнейшее расследование причин трагедии сообщило провинциальное управление по чрезвычайным ситуациям. Напомним, что ранее три человека погибли в результате возгорания электрического велосипеда в одном из жилых зданий Шанхая.