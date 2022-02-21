Пекин, 21 февраля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин направил послание с соболезнованиями президенту Бразилии Жаиру Болсонару в связи с жертвами, вызванными проливными дождями в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Jasonanaggie Си Цзиньпин

В послании, которое было направлено 18 февраля, Си Цзиньпин сказал, что он был потрясен, узнав о катастрофических ливнях в штате Рио-де-Жанейро, которые привели к большим жертвам и материальным потерям.

Председатель КНР выразил свои глубокие соболезнования жертвам и искренние соболезнования семьям погибших и пропавших без вести, а также жителям районов, пострадавших от стихийного бедствия. Он также пожелал скорейшего выздоровления раненым.