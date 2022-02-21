Астана, 21 февраля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. По делу о бездействии властей в ходе массовых беспорядков, которые произошли в Казахстане в начале января, задержан бывший глава минобороны республики Мурат Бектанов. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба генпрокуратуры страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Уточняется, что генпрокуратура Казахстан 19 февраля начала досудебное расследование в отношении экс-министра обороны страны по статье 452 Уголовного кодекса республики («Бездействие власти»).

«20 февраля Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении данного преступления», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что другая информация по этому делу не подлежит разглашению в интересах следствия.

Отметим, Мурат Бектанов был уволен с занимаемого им поста 19 января, и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил это решение крайне неуверенным и безынициативным руководством армией во время беспорядков.