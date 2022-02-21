Чита, , 08:06 — REGNUM В Забайкальском крае из-за перемерзая почвы вновь обострилась паводковая обстановка. Как сообщает 21 февраля телеграм-канал мэрии Читы, тяжелый экскаватор, предоставленный муниципальным предприятием «ДМРСУ», приступил к работе на улице Буйницкого в посёлке Песчанка, где происходит выход наледи от грунтовых вод.

Наледь на дороге Markus60138

По словам главы администрации Ингодинского района Михаила Шибаева, с его помощью будет пробито новое сухое русло для отвода воды. Работы, проведённые две недели назад, дали свой результат, но то русло за это время оказалось «заплавлено» льдом и появилась угроза выхода воды на местность. Ров копается шириной 1,2 метра и глубиной 1 метр. Работы проводятся под контролем специалистов администрации Ингодинского района и управления по делам ГО и ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2022 года режим ЧС введен в 11 муниципальных образованиях Забайкальского края из-за выхода грунтовых вод, вызванного переувлажнённостью почвы обильными летними осадками. На начале февраля в 65 населенных пунктах зафиксирован выход грунтовых вод, пострадали более 1,5 тысячи человек, дороги.

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