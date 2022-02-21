Нур-Султан, , 08:05 — REGNUM Бывший глава минобороны Мурат Бектанов был задержан по подозрению в бездействии во время январских беспорядков сотрудниками генеральной прокуратуры Казахстана. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Казахстан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Досудебное расследование в отношении экс-министра обороны Бектанова было начато генеральной прокуратурой Казахстана 19 февраля. Бектанов подозревается в бездействии во время беспорядков в январе текущего года. 20 февраля было принято решение о задержании Бектанова и водворении его в изолятор временного содержания.

По законодательству Казахстана, в случае неисполнения должностным лицом возложенных на него обязанностей, при условии, что данное бездействие повлекло тяжкие последствия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет. Если те же действия были совершены в боевой обстановке, то должностному лицу грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Напомним, состав нового правительства Казахстана утвердил 11 января президент страны Касым-Жомарт Токаев. Бектанов остался на посту главы минобороны, но уже 19 января его сменил Руслан Жаксылыков. Казахстанский лидер пояснил, что данное решение было принято в связи с крайней неуверенностью Бектанова при руководстве армией во время январских событий и полного отсутствия у главы минобороны командирских качеств и инициативы.

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