Циндао, Китай, , 08:04 — REGNUM Первый двусторонний грузовой железнодорожный маршрут Китай-Европа, соединяющий портовый город Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая с городом Мангеймом в Германии, был запущен 18 февраля, сообщает агентство Синьхуа.

Поезд с товарами из китайского Шицзячжуана Arrko.ru

Первый поезд, отправившийся из Циндао, повез химическое сырье, автозапчасти, предметы первой необходимости и другие товары на сумму около $2,5 млн. По данным оператора Shandong Hi-speed Group, он покинет Китай через перевал Алатау в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая и достигнет пункта назначения в Германии примерно за 19 дней.

В тот же день поезд, груженный листовыми материалами, покинул Мангейм и, как ожидается, прибудет в Китай через Эрэн-Хото в Автономном районе Внутренняя Монголия на север Китая и прибудет в Циндао в середине марта.

Только в 2021 году в провинции Шаньдун было обработано более 1800 грузовых поездов Китай-Европа. В общей сложности по 51 международному железнодорожному маршруту товары из Шаньдуна могут добраться до 54 городов и 23 стран, участвующих в инициативе «Пояса и пути».