Ташкент, 21 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побывал на месте планируемого строительства технопарка с столице страны. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Напомним, постановление главы Узбекистана «О мерах по созданию индустриального технопарка «Янгихаёт» (Новая жизнь) в городе Ташкенте» было подписано 4 февраля 2021 года.

«Под комплекс выделено 210 гектаров земли. Из них 150 гектаров будут выставлены на аукцион в два этапа. Предприниматели, приобретшие участки в собственность, самостоятельно построят предприятия», — говорится в сообщении.

В ходе посещения, Мирзиёев отметил, что «в Ташкенте земельные ресурсы ограничены, в будущем таких участков не останется».

»Поэтому необходимо эффективно использовать каждую пядь земли. Целесообразно строить предприятия двухэтажными», — сказал президент.

Отмечается, что на предприятиях, размещаемых в технопарке, планируется создать 20 тысяч рабочих мест.