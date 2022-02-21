Тюмень, , 08:02 — REGNUM В Тюмени жители дома № 32/1 по улице Эрвье собрали на подарок любимому дворнику дяде Жене более 30 тысяч рублей. Об этом сообщает портал «Наш город».

Дворник Дарья Драй © ИА REGNUM

Помимо этого, дети нарисовали открытки с поздравлением дяди Жени с Днём защитника Отечества, а взрослые заключили слова «Особенному человеку — особенный подарок» в рамку.

Жильцы дома № 32/1 по улице Эрвье для любимого дворника дяди Жени записали ещё и видеопоздравление.

«Хотим, чтобы наша управляющая компания также ценила преданных своему делу сотрудников и поддерживала их», — говорят тюменцы.

Отмечается, что трудолюбивый и внимательный дворник известен в Тюмени как «Женя Вечный Двигатель». В Тюмень он приехал 40 лет назад на строительство общежитий из Болгарии и является одним из 15 дворников, которые обслуживают территорию ЖК «Европейский».