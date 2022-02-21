Уфа, 21 февраля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с днем родного языка. Об этом 21 февраля он сообщил на своей странице в социальной сети.

Pravitelstvorb.ru Радий Хабиров

«Мы разные, мы говорим на разных языках, слова звучат по-разному и не всегда обозначают одно и то же. Но главное — мы вместе, мы понимаем друг друга, и мы любим свою родину. С Днем родного языка!» — написал глава республики.

Хабиров также пожелал всем здоровья и мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что каждый год 21 февраля в мире отмечают международный День родного языка.