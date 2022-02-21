Пекин, , 08:00 — REGNUM В 2021 году уже шестой год подряд Китай оставался самым важным торговым партнером Германии, сообщило Федеральное статистическое управление Германии (Destatis), передает агентство Синьхуа.

Встреча канцлера Германии Меркель с президентом Китая Си Цзиньпином Bundeskanzlerin.de

Общий объем доходов от внешней торговли между Германией и Китаем увеличился на 15,1% в годовом исчислении, поскольку в 2021 году между странами было продано товаров на сумму 245,4 млрд евро ($279,1 млрд), согласно предварительным результатам Destatis.

Нидерланды и Соединенные Штаты заняли второе и третье места с доходами от торговли в размере 206,1 млрд евро и 194,1 млрд евро соответственно, согласно Destatis. После спада в 2020 году в связи с COVID-19, рост в 2021 составил 20,1% и 13,4% процента соответственно.

«Значение Китая для немецкого импорта неуклонно растет», — отметили в Destatis. В 1980 году Китай все еще занимал 35-е место среди наиболее важных стран-импортеров, а к 1990 году он уже поднялся на 14-е место.

По данным Destatis, с 2015 года Китай является самой важной страной для импорта Германии. В 2021 году из Китая было импортировано товаров на сумму 141,7 млрд евро, что на 20,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Destatis, Соединенные Штаты были крупнейшим потребителем немецкого экспорта в 2021 году, что оставалось неизменным с 2015 года. Китай и Франция заняли второе и третье места.