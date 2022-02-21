Оренбург, , 08:02 — REGNUM Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин обратился к жителям Оренбуржья с просьбой проявить милосердие и оказать помощь беженцам из Донбасса.

Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин Oren-eparh.ru

«Происходящие на Донбассе события не могут быть восприняты нами равнодушно — в опасности оказались мирные граждане, женщины и дети. На время эскалации конфликта наши православные братья вынужденно становятся беженцами, чтобы сберечь свою жизнь. Оренбургская область принимает жителей ДНР и ЛНР, которые нуждаются в помощи и поддержке. Милосердие — традиционная черта россиян. Прошу православных христиан Оренбургской митрополии проявить к ним наше милосердие, братскую любовь и заботу», — сказал он.

Глава Оренбургской митрополии обратил внимание на то, что каждый сможет откликнуться по мере своих возможностей: гуманитарной помощью, волонтёрством, молитвами. Митрополит призвал верующих усилить молитву о мире на территории Донецкой и Луганской областей.

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