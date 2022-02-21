Ульяновск, 21 февраля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. В Ульяновской области обрушилась кровля двухквартирного жилого дома. Пострадавших нет, сообщает управление МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Чистка крыш

Информация о происшествии поступила 20 февраля в 18:25. По данным ведомства, обрушилась кровля одноэтажного кирпичного жилого дома в селе Лесное Матюнино Кузоватовского района.

В двух квартирах жилого дома проживают два человека. В управлении отмечают, что пострадавших нет.

«Кровля шиферная по деревянной обрешётке. Общая площадь кровли 150 кв. метров, кровля повреждена по всей площади», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее ЧП произошло 10 февраля 2022 года в Карсунском районе Ульяновской области. В трёхэтажном жилом доме частично повреждена кровля на площади 50 кв. метров, жертв нет.

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